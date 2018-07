Offen und smart

Wo sonst Schutzzäune und Glasscheiben den Blick versperrten, greifen Messebesucher heute beherzt in den laufenden Prozess. Die Angst vor Hightech-Systemen, die noch vor wenigen Jahren deutlich spürbar war, ist der Neugierde gewichen: Wie selbstverständlich interagieren Messebesucher mit den bewegten Exponaten, testen deren Grenzen und lassen sich in den Bann ziehen von den Möglichkeiten der Digitalisierung. Was spielerisch wirkt, hat einen höchst realen Hintergrund: „Wir sind überzeugt, dass sich das industrielle Greifen in den kommenden Jahren radikal verändern wird“, betont der geschäftsführende Gesellschafter, CEO, Henrik A. Schunk. „Smarte Greifer werden mit dem Nutzer und mit ihrer Umwelt interagieren, sie werden kontinuierlich Umgebungs- und Prozessdaten erfassen und in komplexen Umgebungen eigenständig die jeweilige Greifstrategie entwickeln – schneller und flexibler als es der Mensch je könnte.“ Einen konkreten Vorgeschmack lieferten die zahlreichen Messeapplikationen Statt Abschottung setzt Schunk konsequent auf Offenheit seiner Komponenten und Systeme: Jeder Roboter, jede Schnittstelle und jede Cloud sollen mit den smarten Schunk Greifsystemen kompatibel sein, so das erklärte Ziel. Diese wiederum werden immer häufiger in der Lage sein, Prozessdaten zu erfassen, sie systematisch in Echtzeit auszuwerten und an die Anlagensteuerung, in Cloudlösungen oder unmittelbar an andere Komponenten weiterzugeben. Dabei nutzt der Kompetenzführer für Greifsysteme und Spanntechnik sein interdisziplinäres Wissen, um zusätzliche Synergien zu erzeugen: Kaum hat der Schunk Greifer das Bauteil detektiert, passt der Schunk Kraftspannblock seine Parameter individuell darauf an. Am Dashboard kann der Bediener sämtliche Prozessschritte nachverfolgen, definierbare Zeiträume auswerten und Zustandsdaten der beteiligten Komponenten abfragen. Dass Schunk die Möglichkeiten der Digitalisierung auch auf die Welt System- und Anlagenkonstruktion ausdehnt, ist mehr als konsequent. Eine OEM-Partnerschaft mit Siemens PLM Software ermöglicht Konstrukteuren ab sofort einen einfachen Einstieg in die Welt der Simulation von Handhabungslösungen. Hierfür hat Schunk ein attraktives Starterpaket bestehend aus dem Mechatronics Concept Designer™ von Siemens PLM Software, einer Komponentenbibliothek digitaler Zwillinge von Schunk sowie entsprechendem Support geschnürt. Darüber hinaus erleichtert Schunk mit neuen 3D-Konfiguratoren, intelligenten CAD-Modellen sowie Auslegungs- und Auswahltools den Konstruktionsprozess. Der Schunk 3D-Printservice für Greifsystem- und Spanntechnikkomponenten verschafft Konstrukteuren zusätzliche Flexibilität, indem individuell konstruierte Adapterplatten, Vorrichtungen, Schutzhüllen oder funktionsintegrierte Komponenten aus Polyamid, Aluminium oder Edelstahl (1.4404) in hochwertiger und präziser Maschinenbauqualität additiv gefertigt werden können. www.schunk.com