Mehr Marktnähe

Schon bisher war die Tox Pressotechnik in den Ländern Tschechien und Mexiko vertreten, allerdings unter Federführung des deutschen Hauptwerks bzw. der Tochtergesellschaft in den USA. Damit ist der Spezialist für Antriebs-, Pressen- und Verbindungstechnik in nunmehr 20 Ländern mit eigenen Kompetenz-Zentren und Niederlassungen und in mehr als 20 Ländern mit Vertretungen präsent. Martin Knörle, als einer von drei Geschäftsführern zuständig für Finanzen, Verwaltung und Personal, zur Philosophie der Internationalisierung: „Wir setzen seit Anbeginn auf eine dezentrale Vertriebs- und Servicestruktur. Grundsätzlich wird in allen Betrieben vor Ort ausschließlich einheimisches Personal eingesetzt, und zwar inklusive des Managements. Je nach Marktlage beginnen wir zunächst mit Sales & Service für den lokalen Markt und ergänzen dieses Angebot sukzessive durch Engineering- und Produktionsleistungen. Daraus entwickeln sich eigenständige Engineering- und Maschinenbau-Unternehmen, die wiederum auf Produktionsleistungen unseres Stammwerks in Weingarten bzw. auf die im Werk Taicang (China) produzierten Komponenten und Maschinen zurückgreifen.“ Die tschechische Niederlassung, die auch den Markt Slowakei betreut, fungiert in den nächsten Jahren zudem als „verlängerte Werkbank“ für das deutsche Werk zur Absicherung der erforderlichen Produktionskapazitäten. Aktuell arbeiten am neuen Standort Saltillo im Norden Mexikos bereits 15 Mitarbeiter und am Standort Brünn (Brno) in Tschechien 15 Mitarbeiter. Mit der Dezentralisierung garantiert Tox Pressotechnik praktische Markt- und damit Kundennähe. Und mit der dezentralen Produktion wird die zeitnahe Belieferung und Versorgung vor Ort gewährleistet. www.tox-de.com