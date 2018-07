Umsatzrekord

Die Zahl der Mitarbeitenden innerhalb der Gruppe stieg per Jahresende auf 2577. Das stärkste Marktsegment ist nach wie vor die Medizintechnik mit 40% Umsatzanteil, gefolgt von der Industrieautomation mit 28%. Mit Investitionen in die Forschung & Entwicklung von CHF 34 Mio. und mehr als 360 Mitarbeitenden in den weltweiten F&E-Standorten ist es maxon gelungen, über 20 neue Motoren und Getriebe auf den Markt zu bringen und damit die führende Position als Hersteller von hochwertigen Antriebskomponenten und -systemen weiter auszubauen. Aufgrund der guten Auftragslage blickt maxon mit Zuversicht in die Zukunft.

Wachstumstreiber bei maxon sind vor allem die innovativen Präzisionsantriebe mit hohem Wirkungsgrad und die dazugehörige Elektronik zur Regelung komplexer Bewegungsabläufe. Das Unternehmen produziert an den Standorten Sachseln/CH, Sexau/D, Veszprém/H, Cheonan/Südkorea und bald auch in der neuen Fabrik in Taunton in der Nähe von Boston. Die F&E ist neben den genannten Standorten auch in China, Frankreich und Holland angesiedelt.

Die grössten Umsatzträger in Europa sind Deutschland, gefolgt von der Schweiz und England. Auch Italien und die iberische Halbinsel legten markant zu. Nach einigen Jahren der Stagnation ist in den USA ein kräftiges Wachstum eingetreten. In Asien erreichte maxon in Japan, Südkorea und Taiwan neue Rekordmarken. In China wuchs maxon in den vergangenen Jahren im zweistelligen Bereich. «Das Umsatzwachstum von 100 Millionen innerhalb von vier Jahren stellt an ein Hightech-Unternehmen höchste Ansprüche in Sachen Qualität und Service. Diese Herausforderung haben wir dank unserer gut ausgebildeten Mitarbeitenden erfolgreich bewältigen können,» sagt Karl-Walter Braun, Hauptaktionär des Unternehmens.

