Erweiterung der PRIMUS Roboter-Baureihe von Wittmann

Seit Jahrzehnten wird diese Technologie von Wittmann eingesetzt, um den Anwendern ein Höchstmaß an Flexibilität beim Greiferdesign zu bieten. Durch den dezentralen Aufbau auf der Y-Vertikalachse kann die Gesamthöhe des Geräts minimiert werden, und der Roboter eignet sich dadurch auch bestens für im Werkzeug durchzuführende Umsetzaufgaben. Und so wird es auch möglich, 2-Komponenten-Anwendungen kostengünstig ohne Einsatz eines Drehtischs in der Spritzgießmaschine zu realisieren. Durch seine Traglast von 10 kg offeriert der Primus 26 die Möglichkeit, auch komplexere Greifer zu manipulieren, und neben der höchsten Traglast unter den Primus-Modellen verfügt er auch über die größte Hubvielfalt. Die Horizontalachse ist mit einer maximalen Hublänge von 6.000 mm verfügbar. Somit sind Anwendungen mit Ablagen hinter der Schließeinheit einer Spritzgießmaschine möglich. Der Entformhub beträgt bis zu 800 mm. Vertikal können bis zu 1.400 mm realisiert werden, wobei der Vertikalhub beim Primus 26 als Einzelachse ausgeführt ist, und beim Primus 26T als Teleskopachse. Die Ausführung der Horizontalachsen ist bei beiden Modellen die gleiche. Um nicht nur in Bezug auf die Traglast für große Aufgaben gerüstet zu sein, verfügen die Geräte über bis zu vier Vakuumkreise, die typischerweise vom Wittmann iVac System überwacht werden, wobei alle diesbezüglichen Einstellungen ausschließlich über das Handbediengerät, die so genannte TeachBox, vorgenommen werden. Einerseits verschafft dies den Vorteil, dass Vakuumeinstellungen mit dem Programm verknüpft und gemeinsam gespeichert werden können. Andererseits besteht im Zuge einer Veränderung des Programms keine Notwendigkeit, das Innere der Arbeitszelle zu betreten, um die Werte zu adaptieren – was bei Verwendung von digitalen Vakuumschaltern nicht zu vermeiden ist. Wie schon die ersten der auf den Markt gekommenen Geräte der Baureihe, werden auch die nun nachkommenden Modelle über die Wittmann R8 TeachBox in spezieller Primus -Ausführung mit eingeschränktem Optionsumfang gesteuert. Die Beibehaltung der R8 Programmier-und Bedienlogik trägt entscheidend zur Verkürzung der Einschulungsphasen und zur schnelleren Eingewöhnung bei – aber natürlich kann hier alternativ auch auf die R8 Steuerung in Standardausführung zurückgegriffen werden. „Die Primus Roboter-Serie hat sich für uns außergewöhnlich gut entwickelt. Wir haben gelernt, dass auch in Hochtechnologie-Märkten der Wunsch nach Pick & Place Lösungen vorhanden ist. Dies stellte für uns den Antrieb dar, die Baureihe weiterzuentwickeln. Da Wittmann bei der Erweiterung dieser Roboter-Serie auf bestehende Systeme zurückgreifen konnte, können wir uns nun darüber freuen, die Verfügbarkeit der neuen Modelle bereits für Sommer 2018 anzukündigen“, so Martin Stammhammer, Internationaler Verkaufsleiter Roboter und Automatisierungssysteme der Wittmann Gruppe.