So spielen beide Partner langfristig Doppelpass in Sachen digitale Transformation der Industrie. Die SPS IPC Drives korrespondiert dabei stark mit den Technologiekompetenzen von Stadt und Metropolregion Nürnberg. Für Martin Roschkowski, Geschäftsführer der Mesago Messe Frankfurt, gehen mit der Vertragsverlängerung vor allem positive Zukunftschancen einher: „Unsere Kunden wünschen sich Planungssicherheit und positive Rahmenbedingungen. Beides finden sie bei der SPS IPC Drives in Nürnberg. Davon profitieren Messe und Messeplatz gleichermaßen. Die Messe Frankfurt besitzt umfangreiche Erfahrung in der Ausrichtung von Hochtechnologiemessen und in Nürnberg finden wir das passende Umfeld, um die SPS IPC Drives dynamisch weiterzuentwickeln.“ Dr. Roland Fleck, CEO der NürnbergMesse Group, sieht die Frankenmetropole Nürnberg als idealen Messeplatz für die SPS IPC Drives und unterstreicht in diesem Kontext die Synergien am Standort: „Nürnberg liegt im Herzen des ‚Automation Valley‘. Hier finden sich die Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die weltweit ‚Industrie 4.0‘ forcieren. Zudem sind bei der NürnbergMesse eine Reihe von erfolgreichen Technologie-Messen zuhause. Da ist es nur konsequent, die SPS IPC Drives in Nürnberg zu veranstalten.“ Uwe Behm, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, ergänzt: „Als Messeveranstalter verfolgen wir mit allen unseren Tochtergesellschaften die Strategie, Veranstaltungen immer dort stattfinden zu lassen, wo Angebot und Nachfrage am dichtesten zueinander finden. Nürnberg und die SPS IPC Drives passen deshalb perfekt zueinander.“ www.mesago.com