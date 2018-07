Pionier an der Spitze

Die operative Steuerung der Bereiche Vertrieb und Marketing hat Norbert Kleinendonk als Direktor bei OTC Daihen Europe GmbH bereits über die Jahre hinweg erfolgreich geführt. Durch seine 27-jährige Betriebszugehörigkeit gehört Norbert Kleinendonk zu den Pionieren bei OTC und war auch in seiner bisherigen Position fest in zahlreiche Unternehmensentscheidungen mit eingebunden. Seine operativen Aufgaben behält Kleinendonk auch nach seinem Wechsel in die Geschäftsführung bei. Die Unternehmensleitung sowie seine Kollegen gratulieren und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. www.otc-daihen.de