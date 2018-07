Neubesetzung

Stefanie Spanagel kommt vom Automobil- und Maschinenbauzulieferer AMK mit Sitz in Kirchheim unter Teck. Dort war sie zuletzt als Head of Operations für die weltweiten Produktionsstätten des Unternehmens verantwortlich. Zuvor war die Diplom-Betriebswirtin mit Studium in Reutlingen und Paris von 2005 an beim Ludwigsburger Filterspezialisten Mann+Hummel GmbH in verschiedenen Führungspositionen, etwa als Werkleiterin tätig. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Wir freuen uns sehr, dass wir Stefanie Spanagel für ebm-papst Landshut gewinnen konnten. Sie ist eine international erfahrene Managerin und wird unseren bayrischen Standort erfolgreich weiterentwickeln.“ Als Geschäftsführerin wird Stefanie Spanagel die Bereiche Produktion, Finanzen und Personal verantworten. Bis zur Komplettierung der geplanten Doppelspitze bleibt Stefan Brandl, CEO der ebm-papst Unternehmensgruppe, Teil der Geschäftsführung in Landshut. www.ebmpapst.com