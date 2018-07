Aus dem Off

Der eWon Cosy ist ein industrieller VPN-Router für sichere Fernwartungen von Maschinen und Anlagen an Kundenstandorten oder Außenstellen über das Internet. Die Benachrichtigungsfunktion ist Bestandteil eines Firmware-Updates für die Produktreihe eWon Cosy 131, das darüber hinaus auch ein neues, modernes User Interface, WAN Fallback und 4G-Unterstützung beinhaltet. Die neue Firmware wird von allen Modellen (Ethernet, WLAN, 3G und 4G) der Produktreihe unterstützt. Die neue Benachrichtigungsfunktion ermöglicht es, Anwender über relevante Ereignisse in der Anlage auf dem Laufenden zu halten, ohne dass der Anwender selbst vor Ort sein muss. Die Benachrichtigungen können per E-Mail und SMS verschickt werden. Die Anwender können konfigurieren, an welchen Mitarbeiter oder Servicetechniker die Benachrichtigungen geschickt werden sollen. Tritt ein Alarm auf, werden die Anwender per E-Mail oder SMS darüber informiert, welches Ereignis in ihrer Anlage den Alarm wo und wann ausgelöst hat. „Mit der neuen Benachrichtigungsfunktion können Maschinen über das eWON Cosy Alarme absetzen und Maschinenbediener oder Instandhalter über Fehlfunktionen oder sonstige relevante Ereignisse informieren“, erklärt Marie-Luce Bodineau, Product Manager bei HMS. Für den Fernzugriff wird eine SIM-Karte mit Datentarif benötigt, um den Fernwartungsrouter mit der cloud-basierten Lösung Talk2M zu verbinden, um so auf die Steuerung einer Maschine oder Anlage zuzugreifen. Mehr Informationen zum eWON-Cosy: https://ewon.biz/de/produkte/cosy