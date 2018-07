Über 200 Tüllen

Die Tüllen dienen zur Bestückung der Kabeldurchführungen und leisten ein hohes Maß an Dichtigkeit und Zugentlastung. In der praktischen QT ServiceBox finden sich 210 QT-Tüllen, 10 Blindtüllen sowie eine Messschablone. Die Tüllen verfügen über einen Durchmesser für Leitungen zwischen 1 – 15 mm. Die teilbaren Kabeldurchführungen von icotek sind eine Alternative zu herkömmlichen Kabelverschraubungen. Die QT-Tüllen sind überaus flexibel in der Montage und lassen sich nahezu beliebig mit den Kabeleinführungen vom Hersteller kombinieren. Für alle, die nicht genau wissen, welche Tüllengröße bei der Montage auf sie zukommt, bietet die Box eine praktische Lösung dar und ist ab sofort erhältlich! www.icotek.com