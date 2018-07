Regionale Impulse

Innerhalb des Themenspektrums der Industrieautomation war ein abwechslungsreiches Ausstellerspektrum vertreten. Das Augenmerk lag auf Lösungen, die heute einsetzbar sind und den individuellen Anforderungen der Kunden an die Produkte und Leistungen der Aussteller. Ein besonderes Augenmerk setzte das Vortragsprogramm auf der Talk Lounge auf das Thema Industrial Internet of Things, Funktechnologien und die damit verbundenen EMV-Anforderungen. Weitere stark nachgefragte Themen auf der Talk Lounge waren Maschinensicherheit, Retrofit und Risikomanagement. Im kommenden Jahr findet die all about automation Essen am 5. und 6. Juni 2019 wieder in der Messe Essen statt. Der zeitlich nächstgelegene all about automation Termin ist am 12. und 13. September 2018 im Messezentrum Globana bei Leipzig. Aussteller-Statements all about automation essen 2018: Das Rundum-Konzept ist klasse. Eine erfrischend andere Messe im Gegensatz zu den traditionellen Veranstaltungen. Wir haben neue Kontakte getroffen, die nur wegen der regionalen Ausrichtung gekommen sind. Christopher Monka, Gebietsverkaufsleiter Nord-West bei R+W Antriebselemente GmbH Schöne, übersichtliche und fachlich konzentrierte Messe. Einfach gut! Tareq Higleh, Vertriebsleiter Industrie Deutschland, Kaiser GmbH & Co. KG Gute Gespräche mit regionalen Unternehmen und Entscheidern vor Ort in positiver und lockerer Atmosphäre. Marion Netzer, Business Development Manager D-A-CH, Radwell International Germany GmbH Bester Service für den Aussteller. Gespräche mit hoher fachlicher Qualität. Eckehard Förste, Verkauf Deutschland, Gewinde Satelliten Antriebe AG Qualitativ hochwertige Kontakte. Angenehme Gespräche zu konkreten Projekten mit zukünftigen und bestehenden Kunden. Rundum sorglos durch tolles Catering-Programm. Anika Wüsten, Marketing, ATEG Automation GmbH www.untitledexhibitions.com