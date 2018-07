Präsenz zeigen

Nabtesco baut seine Geschäftsaktivitäten weiter aus und verstärkt seine Präsenz in Süddeutschland. Seit dem 1. Juni 2018 ist der weltweit größte Hersteller von Zykloidgetrieben mit einer Niederlassung in Stuttgart vertreten und betreut von dort aus seine Kunden im Raum Südwestdeutschland und der Schweiz. Der neue Standort in der Stuttgarter Leitzstraße 45 ergänzt die Düsseldorfer Europazentrale des japanischen Herstellers und ist für Vertrieb und Service im Bereich „Precision“ verantwortlich. Dazu zählen insbesondere Unternehmen aus der Robotik, dem Maschinenbau sowie den Bereichen Verpackungsmaschinen und Health Care. Zuständig für die neue Niederlassung ist Carlos Rivera. Als Area Sales Manager unterstützt er Bernd Doleschel, der auch zukünftig seinen Kundenstamm weiter betreuen wird. Carlos Rivera verfügt über umfassende und langjährige Erfahrungen als Sales und Engineering Manager. Zu seinen weitreichenden Kompetenzen gehören unter anderem die Analyse von Markt- und Kundenanforderungen, Kundenbetreuung, Gewinnung von Neukunden sowie Projektmanagement. Bevor der 43-jährige Master of Science (MSc.) in Information Technology (Schwerpunkt: Elektronik) sowie Master of Business Administration (MBA) 2010 zu Nabtesco kam, war er bei namhaften internationalen Technologieunternehmen als Projektleiter und im Bereich Business Development beschäftigt. Inzwischen arbeitet Carlos Rivera seit über sieben Jahren bei Nabtesco und kennt das Unternehmen und den Markt genau. „Viele unserer Kunden befinden sich in Baden-Württemberg. Insbesondere der Maschinenbau ist dort sehr stark vertreten. Die Eröffnung der neuen Niederlassung Süd war also quasi ein logischer Schritt“, so Carlos Rivera. „Ziel der Gründung ist die Stärkung unserer Präsenz in Süddeutschland und der Schweiz. Der neue Standort ermöglicht uns, unsere Kunden noch individueller und persönlicher zu betreuen sowie die Reaktionszeiten weiter zu verbessern.“ www.nabtesco.de