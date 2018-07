„Haben-wir-nicht“ gibt´s nicht!

Anwender können auch ältere Maschinen und Anlagen komfortabel und kostengünstig direkt an die Management-Plattform für Remote Networks, Sinema Remote Connect, anbinden. Die gesicherte Kommunikation erfolgt über VPN-Tunnel, die sich über Sinema Remote Connect einfach projektieren und verwalten lassen. Scalance M804PB ermöglicht damit als Ergänzung zu den bewährten Scalance-Routern ein einheitliches Fernwartungskonzept für Bestandsanlagen und neue Anlagen. Damit ist es für Unternehmen der Fertigungsindustrie wie Maschinenbauer (Original Equipment Manufacturer/OEMs) sowie für Firmen aus den Branchen Automotive, Food & Beverage, Chemie und Pharma geeignet. Das Gerät hat eine integrierte TIA Portal Cloud Connector-Funktionalität. Damit können Anwender nun auch von zentral verwalteten Engineering-Tools wie TIA Portal oder Step 7 (ab Version 5.5) komfortabel auf bestehende Profibus-Anlagen zugreifen. Der Scalance M804PB ist ein Profibus/MPI-Router für private, drahtgebundene Netze etwa mit vorhandenen Zweidrahtleitungen. Er verfügt neben einem Profibus/MPI-Anschluss über zwei RJ45-Schnittstellen in Form eines Fast-Ethernet-zwei-Port-Switches. Auch ein Schacht für C-Plug/Key-Plug ist vorhanden. Der Scalance M804PB unterstützt VLAN, Firewall/VPN (IPsec)/NAT, OpenVPN (als Client), VRRP/RSTP und kann über Web-based Management, CLI und SNMP konfiguriert werden. Im Downlink und Uplink lassen sich am Profibus/MPI-Interface Datenraten von 9,6 Kbit/s bis 12 Mbit/s erzielen. Die redundante Spannungs-Einspeisung liegt bei DC 24 V. Bei der Montage können Anwender flexibel zwischen Wandmontage, DIN-Hutschienenmontage sowie S7-300- und S7-1500-Profilschiene wählen. www.siemens.com