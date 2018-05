Selbstständig einlernende Roboter

Es verleiht Robotern die Fähigkeit, sich vollkommen selbstständig und automatisiert einzurichten. Gleichzeitig sorgt der erhöhte Flexibilisierungsgrad für eine einfachere und damit kostengünstigere Anpassung des Messsystems an individuelle Kundenbedürfnisse. Zu den weiteren Optimierungen gehören das neue kompakte Gehäuse und eine robustere Sensorik. Aktuell ist die erste automatisierte Fertigungslinie mit insgesamt neun selbständig einlernenden Robotern bei einem Kunden aus der Automobilbranche in Planung. Des Weiteren ist das System seit diesem Jahr neben Stäubli auch bei Robotern von KUKA und ABB erfolgreich im Einsatz. Das iMS als weltweit erster ‚Doktor‘ für Roboter erkennt zuverlässig und präzise jede Abweichung vom Idealzustand im Produktionsprozess und greift ein, bevor es zu einem Anlagenstillstand kommt. Dadurch werden hohe Ausfallkosten vermieden. Zuverlässige Diagnose ist auch hier ein Schlüsselbegriff: Dem Anlagenbediener stehen ausführliche Informationen über den Zustand des Roboterprozesses zur Verfügung. Damit ist eine vorausschauende Instandhaltungsplanung ohne spezielle Robotik-Fachkenntnisse möglich. Auf dem Messestand in München erwartet die Fachbesucher eine Live-Präsentation einer Automatisierungszelle, welche die Roboterkalibrierung selbstständig durchführt. Automatica, Halle A5 Stand 334 (Gemeinschaftsstand vom Cluster Mechatronik & Automation e.V.)