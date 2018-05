Viel Arbeit – viel Platz

Für das zweigeschossige Produktionsgebäude mit viergeschossigem Bürotrakt tätigt der Spezialist für industrielle Anschlusstechnik eine Investition über rund sechs Millionen Euro. Bei planmäßigem Verlauf soll der zweite Bauabschnitt innerhalb von fünfzehn Monaten fertiggestellt sein. Anschließend wird Escha am Stammsitz im südwestfälischen Halver über mehr als 22.500 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche verfügen. Zurzeit beschäftigt das Familienunternehmen in Deutschland rund 750 Mitarbeiter. Weltweit arbeiten fast 900 Menschen für Escha. „Die ungebrochen hohe Nachfrage nach unseren Produkten hat dazu geführt, dass wir direkt nach der Inbetriebnahme unseres Fertigungs- und Logistikzentrums mit den Planungen für den zweiten Bauabschnitt beginnen mussten. Ursprünglich war diese Erweiterung erst später geplant. Doch das kontinuierliche Unternehmenswachstum – insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 – erforderte weitere Produktionskapazitäten“, sagt Bauherr und Escha Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dietrich Turck und ergänzt: „Der gute Start ins Jahr 2018 und neue Rekordzahlen im ersten Quartal untermauern unsere Entscheidung zusätzlich.“ Wie bereits beim ersten Bauabschnitt, wird auch bei der Erweiterung großer Wert auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz gelegt. Der zweite Bauabschnitt wird ebenfalls die hohen Anforderungen der aktuellen Energiesparverordnung übertreffen. Dazu trägt unter anderem ein besonders effizientes Belüftungs- und Heizungskonzept bei, das die Maschinenabwärme zum Heizen und Kühlen des Gebäudes verwendet. Planung und Realisierung liegen wieder in der Verantwortung des ortsansässigen Büros CL Architektur. www.escha.net