Eine Box – viele Lösungen

Die technisch schwierige Umsetzung, etwa ein oder mehrere funktionelle Bedienplätze mit Zugriff auf einen entfernten Steuer-PC in der Industrieanlage umzusetzen, ist der Procom aus langjähriger Erfahrung bekannt. Dazu gibt es jetzt eine »Alles-in-einer-Box-Lösung«: Sie definieren selbst mit entsprechender Anzahl von XDIP-Boxen, ob eine KVM-Extender-Lösung, ein KVM-Switch, ein KVM-Splitter oder eine KVM-Matrix in der Anlage realisiert werden soll. Dazu werden für einen KVM-Extender mindestens zwei XDIP-Boxen benötigt. Diese sind miteinander zu verbinden. Der neue technische Ansatz dabei ist, dass sich völlig flexibel eine Erweiterung der zu bedienenden PCs oder Bedienplätze in der Industrieanlage mittels weiterer XDIPs umsetzen lassen – so wie es die Projektplanung oder auch eine spätere Planungsänderung erfordert.



