Kein selbstgemachter Druckverlust

Durch den Einsatz kostenoptimierter Kunststoffbauteile ist der VMZ äußerst günstig; er ist in kompakter Leichtbauweise ausgeführt und steht für sechs Durchflussbereiche zur Verfügung. Damit ist er auch für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Änderungen von Temperatur, Dichte, Viskosität, Konzentration oder elektrischer Leitfähigkeit des Mediums bleiben prinzipbedingt ohne Auswirkungen auf das Ausgangssignal. Der revolutionäre Durchflusssensor zeichnet sich durch einen freien Rohrquerschnitt ohne hereinragende Bauteile aus. Auf diese Weise entsteht kein zusätzlicher Druckverlust. Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke ermöglichen einen platzsparenden Einbau. Der VMZ arbeitet unabhängig von Viskositäts-, Dichte-, Druck- und Temperaturänderungen. Seine Aufgabe ist die kontinuierliche Volumenstrommessung sowie die genaue Dosierung von Flüssigkeiten – und das in einem erstaunlich weiten Messbereich. Sieben unterschiedliche Baugrößen stehen zur Verfügung.



