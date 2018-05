Brillante Aussichten

Die intuitive Bedienung und Konfiguration im Klartext am Gerät verkürzt Inbetriebnahmezeiten und erlaubt Anpassungen auch ohne Bedienungsanleitung. Der Multifunktionsmesseingang des Jumo DiraView ermöglicht den Anschluss von Thermoelementen, Widerstandsthermometern, Widerstandsferngebern, Widerstandspotis sowie Einheitssignalen 0(2) bis 10V / 0(4) bis 20mA.



Über die Anzeige kann eine Alarmmeldung im Klartext angezeigt und über Relais- oder Digitalausgänge weiter gemeldet werden. Die fünf verschiedenen Einbauformate vom 48 x 24-Millimeter-Kompaktformat bis hin zum 96 x 96-Millimeter-Großformat sowie die hohe frontseitige Schutzart IP65 ermöglichen den vielfältigen Einsatz in unterschiedlichsten Branchen. Die Jumo-DiraView-Serie ist in Spannungsversorgungsausführungen für AC/DC 20 bis 30 V und 110 bis 240 V (AC) verfügbar.



www.jumo.net

Sensor+Test: Halle 5, Stand 217