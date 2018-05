Unkomplizierte Eingabe

Deshalb greift Althen Sensors & Controls, der Spezialist für Sensorik, Messsysteme und Prozessautomatisierung, nun auf das Portfolio und die jahrelange Expertise seiner Schwesterfirma Altheris zurück und vergrößert sein Produktangebot in diesem Bereich. Es enthält unter anderem auch Joysticks, die mit IECEx-zugelassenen Komponenten (ATEX) gebaut wurden und sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen eignen.



»Für moderne Bedienkonzepte bieten wir eine umfassende Modellauswahl an Finger-, Daumen- und Handjoysticks. Von einfachen Bedienungen, in denen pro Bewegungsrichtung jeweils ein Schalter betätigt wird, bis hin zu mehrstufigen Konfigurationen: Unsere Joysticks sind für Anwendungen auf engstem Raum bis zum Einsatz in der Schwerindustrie konzipiert«, sagt Fred Balser, Product Manager Vibration, Acceleration and Industrial Joysticks bei Althen.



www.althen.de

Sensor+Test: Halle 5, Stand 405