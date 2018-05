Aufgespürt

Unter dem Motto »Projektdaten in der industriellen Automatisierung effizient und sicher managen – so einfach wie noch nie!« richtet sich die kostenfreie Veranstaltung sowohl an produzierende Unternehmen als auch Institutionen der Energie- und Versorgungswirtschaft sowie Anlagen- und Maschinenbauer, die mit ihrem bisherigen (manuellen) Datenmanagementkonzept für ihre Steuerungsprozesse an die Grenzen stoßen. Die Roadshow liefert aber auch wichtige Impulse für Unternehmen, die im Rahmen von Industrie 4.0 oder Cyber Security nach einem unterstützenden Softwaremodell suchen. Weitere Highlights werden die Themen Imageerstellung mit Versiondog, Schnittstelle zu SAP, Integration von Wonderware System Platform und die Datenschutzgrundverordnung sein.



Die Veranstaltungen sowie die Verpflegung mit Bioprodukten sind kostenfrei. Interessenten können sich unter www.versiondog.de/roadshow.html informieren und registrieren.



www.auvesy.de