Balluff erzielt Rekordwachstum und baut Firmenzentrale in Neuhausen aus

Der Sensor- und Automatisierungsspezialist aus Neuhausen a.d.F. legte um 21,4 Prozent auf 459 Millionen Euro zu. Einen Teil davon investiert das Unternehmen in den Neu- und Ausbau des Firmensitzes in Neuhausen. »Dass die Firmengebäude durch unser stetiges Unternehmenswachstum an ihre Grenzen stoßen würden, war für uns bereits seit 2013 abzusehen«, so Balluff-Geschäftsführerin Katrin Stegmaier-Hermle. »Deshalb setzten wir uns seit 2015 intensiver mit der langfristigen Entwicklung des Standorts auseinander.« Das zweistufige Konzept des Berliner Architekturbüros Grüntuch Ernst Architekten umfasst den Ausbau des bisherigen Hauptsitzes in der Schurwaldstraße um ein Büro- und Entwicklungsgebäude und eine repräsentative Unternehmenszentrale mit integriertem Kunden- und Trainingscenter in der Plieninger Straße. Der Baubeginn für das Büro- und Entwicklungsgebäude ist für 2019 geplant. »Dass wir in die Weiterentwicklung des Headquarters investieren, ist auch nach fast 100 Jahren Firmengeschichte ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort Neuhausen«, so Stegmaier-Hermle. Das Bauvorhaben ist für Balluff eine der größten Investitionen in der Unternehmensgeschichte.



