Energiespeicher sicher entladen

Das sechs Kilogramm schwere Gerät mit Maßen von 340 x 102 x 187 Millimeter entnimmt bei Bedarf in Verbindung mit den verbauten Dynamischen Speicher-Managern DSM 4.0 einem Energiemanagementsystem von Koch in serienmäßiger Einstellung 3,5 Kilowatt Leistung und führt diese in den passenden ohmschen Widerstand vom Typ B3H3.6100-1000IP65 ab. Der 13 Kilogramm schwere sichere Bremswiderstand wird aufgrund seiner hohen Schutzart außerhalb des Schaltschranks platziert und kann so die entstehende Wärme gut abführen. Über den digitalen Eingang, per Schalter oder von einer übergeordneten Steuerung aktivierbar, ist der DDM 4.0 mit Eigenschaften ausgestattet, die jederzeit die Sicherheit des Systems und damit des Personals die notwendige Priorität geben. Wartungs- oder Umbauarbeiten bei großen Energiemanagementsystemen sind dadurch nicht nur sicherer, sondern auch nach bislang ungekannt kurzer Wartezeit durchführbar. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Kapazitäten mit einer Energiemenge von einem Megajoule, was dem eines mittelgroßen aktiven Energiemanagementsystems KTS von Koch entspricht, in maximal 310 Sekunden auf das ungefährliche Spannungsniveau von zehn Volt gebracht werden. Applikationsspezifisch kann die Entladeleistung und damit auch der sichere Bremswiderstand auf besondere Anforderungen angepasst werden. www.bremsenergie.de