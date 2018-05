„Girls‘ Day“ bei Yaskawa

Unter dem Motto „Mädchen entdecken Berufe in Technik, IT, Handwerk und Naturwissenschaften“ ist der von Bundesministerien, Europäischer Union und verschiedenen Verbänden initiierte „Girls‘ Day“ längst zur Institution geworden. In diesem Jahr fand der Aktionstag am 26. April statt. Als typische „Girls‘ Day“-Berufe gelten solche, in denen maximal 40 Prozent Frauen eine Ausbildung machen oder arbeiten. Bei Yaskawa sind dies zum Beispiel Ingenieur- und Technikberufe in Elektrotechnik, Maschinenbau und Mechatronik. Schon seit Jahren unterstützt die Yaskawa Europe GmbH die bundesweite „Girls‘ Day“-Initiative.