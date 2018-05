Acht auf einen Streich

Der IMX273 Sensor bietet mit Pixelgröße von 3,45 µm optimale Bildqualität, hohe Geschwindigkeiten und geringes Rauschen. Der Sensor IMX287 verfügt über die doppelte Pixelgröße mit 6,9 µm Kantenlänge. Das resultiert in einer erhöhten Sättigungskapazität und einem höheren Dynamikbereich bei gleicher Empfindlichkeit und ebenfalls geringem Rauschen. Beide Sensoren verfügen über das Ultra Short Exposure Time Feature, das extrem kurze Belichtungszeiten von bis zu 1 µs ermöglicht. Dies macht sie für Anwendungen mit schnellen Bewegungen sehr attraktiv, wie etwa im Printbereich. Die Empfindlichkeit beider Sensoren ragt in den nahinfraroten Bereich und positioniert sie damit als gute Alternative zu höherpreisigen, dezidierten NIR-Sensoren in Anwendungen, bei denen eine geringe Empfindlichkeit im NIR-Bereich ausreichend ist, wie bei der Elektrolumineszenz-Inspektion oder in Traffic- und Security-Applikationen. Mit ihren Eigenschaften sind die neuen ace U Kameras ideal als Upgrade für ältere CCD-Kameras mit geringen Auflösungen. Der CMOS-Sensor IMX287 ist beispielsweise ein hervorragender Ersatz für den CCD-Sensor ICX618, denn das ähnliche Pixelformat bei gleicher Auflösung ermöglicht einen reibungslosen Wechsel. Durch seine deutlich besseren Sensoreigenschaften bei ähnlichem Preisniveau bietet der IMX287 Anwendern zusätzliches Optimierungspotential für die gesamte Bildverarbeitungskette. Diese ace U Kameras sind mit bewährter GigE- und mit USB 3.0-Schnittstelle erhältlich und verfügen über das Feature-Set PGI, der einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung. Die GigE-Kameras überzeugen zusätzlich mit leistungsstarken GigE Vision 2.0 Features wie PTP. Die pylon Camera Software Suite von Basler gewährleistet eine schnelle und einfache Integration der ace Kameras. www.rauscher.de