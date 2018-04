Amtsantritt

Andreas Wagner wird sich darauf konzentrieren, das Geschäft von Mitsubishi Electric als eines der innovativsten Industrieunternehmen in Deutschland auszubauen. Seit 2014 ist Andreas Wagner Chief Financial Officer der europäischen Organisation. Er begann seine Laufbahn bei Mitsubishi Electric Europe im Jahr 2009 als Finance Director der deutschen Niederlassung. Zuvor arbeitete er als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen. Andreas Wagner ist Diplom-Volkswirt und Diplom-Kaufmann. „Die deutsche Niederlassung ist und bleibt auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil von Mitsubishi Electric in Europa und weltweit. Ich freue mich, meine Aufgaben an Andreas Wagner zu übergeben. Er wird ab sofort die Geschicke der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric Europa leiten“, erklärte Yuji Suwa, seit April 2015 bisheriger Präsident der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric Europe. „Ich freue mich auf die Herausforderungen in meiner neuen Funktion“, so Andreas Wagner, neuer Präsident der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric Europe. „Mein Fokus wird auf dem Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten liegen, indem wir unseren Kunden innovative und qualitativ höchstwertige Produkte, intelligente Komplettlösungen sowie einen erstklassigen Service anbieten.“ https://de3a.mitsubishielectric.com