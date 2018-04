Leistungsfähiges Equipment

Der Gemeinschaftsstand „Future Packing“ in Halle 5, Stand-Nr. 434, beherbergt auf seinen 1.000 m² nicht nur die allseits bekannte und beliebte „Future Packing Line“, sondern auch eine Vielzahl an Mitausstellern, darunter auch die IPTE FA. In der „Future Packing Line“ sind 2018 folgende IPTE Komponenten integriert: das Transport-System für Boardhandling „EasyLine“, das Laser Markierungs-System „FlexMarker II“ sowie zwei EasyTesthandler „ETH“. Teil des Gemeinschaftsstands ist ebenfalls ein separater IPTE Messestand, an dem zudem der weiterentwickelte Nutzentrenner „EasyRouter II“ präsentiert wird. Das IPTE EasyLine Boardhandling-Programm lässt sich einfach und problemlos für den Transport von Leiterplatten oder Keramik-Substrat-(Hybrid-)Schaltungen in Produktionslinien integrieren. Der IPTE FlexMarker II ist ein flexibel einsetzbares Laser-Markierungssystem, mit dem auch größere Leiterplatten zwischen 50 - 522 mm (jeweils Breite und Länge) bearbeitet werden können. Der IPTE EasyTesthandler ETH ist eine wirtschaftliche Testlösung mit geringem Platzbedarf. Mit dem ETH lassen sich In-Circuit- oder Funktionstest- sowie Programmierprozesse inline automatisieren. Der ETH eignet sich für den Einsatz mit Einzel-Leiterplatten, Leiterplatten-Nutzen oder entsprechenden Werkstückträgern für Leiterplatten. Es können ein- oder beidseitige Kontaktierungen realisiert werden. Die Kontaktierungsadapter lassen sich einfach und schnell tauschen. Der Testhandler ist mit einem Bypass-Bandsegment ausgerüstet, um mehrere Teststationen parallel zu betreiben. Dies erlaubt einen kontinuierlichen Produktionsverlauf, da das Beladen der einen Station während des Testvorgangs in der anderen Station erfolgen kann. Der IPTE EasyRouter II ist ein preisgünstiger Nutzentrenner für Off-Line-Betrieb, der nun weiterentwickelt und noch leistungsfähiger gemacht wurde. Er ist mit einem Fräswerkzeug für das schnelle Trennen der Leiterplatten von oben mit bis zu 60 mm/s ausgestattet. www.ipte.com