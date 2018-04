Mr. Roboter, zum Diktat, bitte!

Der deutsche Standort ist somit nach Bukarest, London und Paris die vierte Niederlassung für die RPA Experten. Darüber hinaus gibt UiPath die Ernennung von Walter Obermeier als neuen Vice President Sales der DACH-Region bekannt. Manuelle Tätigkeiten in Büroabläufen, wie zum Beispiel die Erfassung von Aufträgen oder das Kontieren von Rechnungen, werden von der Software aufgenommen und dann von dem Roboter als „unsichtbaren Kollegen“ erlernt und übernommen. Der Roboter arbeitet dabei schneller und genauer als ein Mensch. „Die RPA Plattform für Unternehmen ermöglicht unseren Kunden eine schnelle und hochskalierbare Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse“, so Obermeier. „Die Software-Roboter ahmen repetitive regelbasierte Aufgaben nach und befreien Mitarbeiter von lästigen Routinearbeiten. Die Hauptvorteile: Höhere Arbeitsgenauigkeit, schnellere Prozesse und geringere Kosten.“ Walter Obermeier bringt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Entrepreneurship und Unternehmensentwicklung mit. Er arbeitete für diverse internationale Konzerne, darunter ADP, Hewlett-Packard, Accenture und Genpact. In seiner Rolle als Vice President Sales wird Obermeier die Entwicklung UiPaths in Deutschland vorantreiben und der steigenden Nachfrage nach RPA Technologie gerecht werden.