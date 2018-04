Sensor für All-Terrain-Einsätze

Mit diesem Leistungsprofil eignet sich der seilbasierte Positionssensor für Anwendungen in mobilen Maschinen wie Muldenkipper, Bagger oder Landmaschinen, wo er die Position von Hydraulikzylindern und Teleskopzylindern misst und über integrierte Kommunikationsprotokolle an die Maschinensteuerung kommuniziert. In Punkto Schock- und Vibrationsfestigkeit setzen SGH-Sensoren Maßstäbe. Der SGH25 wurde unter härtesten Vibrationsnormen, die sonst bei Helikopterantrieben zum Einsatz kommen, getestet und hält Einzelschocks von der 100fachen g-Kraft mit Leichtigkeit aus. Sein flexibles Seil federt die härtesten Schläge ab. Zusätzlich dämpft das Hydraulikmedium auftretende Erschütterungen. Durch die integrierte Teach-in Funktion kann die Messlänge des Sensors individuell eingestellt werden. Somit kann der SGH25 eine Vielzahl von Messlängen (0-2,5m) abdecken. Neben der Variantenvielzahl sinkt somit auch der Lagerbedarf für etwaige Ersatzteile. Ein weiteres Feature des Positionssensors ist eine KV1H-Steckverbindungen. Dieses modulare Stecksystem besitzt die hohe Schutzart IP69K. Der SGH25 ist mit analogen Schnittstellen sowie mit CANopen- oder mit SAE J1939-Protokoll zur Übermittlung der Daten zwischen SGH-Sensor und Maschinensteuerung lieferbar. Redundante Versionen mit CAT3, Perfomance Level D – PLd erfüllen nach EN13849 höchste Anforderungen sicherheitskritischer Anwendungen. Bei Safety-Varianten kann zwischen redundanter oder analoger Schnittstelle, redundantem CANopen, redundantem SAE J1939 oder CANopen-Safety gewählt werden. www.siko-global.com