Mehr Platz!

Gilgenberg soll zu einem Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Fertigung elektromechanischer Produkte werden. Die Montage der B&R-Motoren findet bereits dort statt. Zukünftig wird in Gilgenberg auch das intelligente Transportsystem ACOPOStrak produziert und weiterentwickelt. Mit dem Ausbau des Standorts Gilgenberg reagiert B&R auf den wachsenden Bedarf an Produktionsflächen und Büroarbeitsplätzen. Um mit dem stetigen Wachstum Schritt zu halten, sind weitere Investitionen in Infrastruktur und Fertigungsanlagen geplant. www.br-automation.com