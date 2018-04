Mit allen Wassern gewaschen

Interessenten, die sich über fortschrittliche Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung durch den flexiblen Einsatz integrierter Technologien informieren möchten und Kostensenkungen sowie eine hohe Servicequalität und Rentabilität anstreben, haben auf der Messe Gelegenheit zum Gespräch mit unseren Branchenexperten. Beispielhaft für ein integriertes Steuerungskonzept in der Wasserversorgung ist die Aquatoria-Plattform. Sie optimiert den Systemdruck durch die automatische Synchronisation einzelner Pumpen zur Erreichung eines konstanten Versorgungsdrucks und maximaler Effizienz des Pumpenbetriebs. Hiermit wird eine Reduzierung des Wartungsaufwands sowie des Energieverbrauchs und der Wasserverluste erreicht, was der Servicequalität für den Verbraucher zugutekommt. Als flexible Lösung für eine effiziente Prozessvisualisierung und das Management kompletter Anlagen für die Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung wird das neueste verteilte Prozessleitsystem (Distributed Control System, DCS) von Mitsubishi Electric auf der IFAT zu sehen sein. In Halle C1 / Stand 440 können sich Besucher aus erster Hand über das Lösungsangebot von Mitsubishi Electric für höhere Rentabilität in der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung informieren. https://de3a.mitsubishielectric.com