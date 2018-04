Komplettes Programm

Zusätzlich zur Einführung einer Reihe neuer Produkte wird Invertek seine komplette Palette an Frequenzumrichtern vorstellen, die eine energieeffiziente Steuerung von Elektromotoren ermöglichen in Anwendungen wie Förderbändern, Ventilatoren, Pumpen, Industrieautomatisierung, HLK - Gebäudetechnik und Aufzügen auf der gesamten Welt. "Die Hannover Messe ist für uns eine wichtige internationale Bühne. Wir werden damit eine Reihe neuer Produkte auf den Markt bringen, die erneut zeigen, warum wir uns zu fortwährenden Innovationen verpflichten, um uns an der Spitze der globalen Antriebstechnologie zu positionieren ", sagte Rhydian Welson, Sales und Marketing Director bei Invertek. Auf dem Stand können die Besucher die komplette Optidrive-Reihe, einschließlich P2-, E3- und Eco-Antriebe, sowie die P2-Solarpumpe und den Optidrive für Aufzüge sehen. Die Kommunikationswerkzeuge und Software von Invertek für die Inbetriebnahme, Wartung und Überwachung werden ebenfalls ausgestellt. Invertek wird sich in Halle 14, Stand K11 befinden. www.invertekdrives.com