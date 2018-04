Rekordergebnis

Basler wuchs damit doppelt so stark wie die deutsche Industrie für Bildverarbeitungskomponenten, die ein Wachstum von 24 % verzeichnete. Dieses wird durch den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) statistisch erfasst und ist ein guter Leitindikator für die weltweite Marktentwicklung. Somit hat Basler im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut immense Marktanteile gewinnen können und ihre Marktführerschaft weiter ausgebaut. Mit einem Zuwachs von 68 neuen Mitarbeitern wurde im Geschäftsjahr 2017 kräftig Personal aufgebaut. Für 2018 plant das Unternehmen erneut über 100 neue Mitarbeiter, vorwiegend am Standort Ahrensburg sowie in Asien, einzustellen und so den Grundstock für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren zu legen. Vor dem Hintergrund des guten Jahresergebnisses 2017, wird das Unternehmen der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 2,02 € pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 30 %. Nach der außerordentlich positiven Marktentwicklung und dem sehr starken Wachstum der Basler AG in 2017 - vor allem für Anwendungen der Fabrikautomation in Asien - rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 derzeit mit einem leichten, einstelligen Marktwachstum und Umsatzerlösen für den Basler Konzern im Korridor von 145 - 160 Mio. €. Den vollständigen Geschäftsbericht finden Sie auf www.baslerweb.com/finanzberichte/