Wirtschaftlicher mit Hochgeschwindigkeitsweiche

Das Transportsystem präsentiert B&R von 23. bis 27. April auf der Hannover Messe in Halle 9, an Stand D26. Am Messestand stellt B&R außerdem vor, wie sich moderne Fertigungskonzepte mit einer durchgängigen Kommunikation von der Maschinenebene bis zum ERP-System mit OPC UA TSN umsetzen lassen. Als weitere Industrial-IoT-Lösung präsentiert der Automatisierungsexperte die Orange Box. Mit der Hard- und Softwarelösung werden Daten bislang unvernetzter Maschinen ausgelesen und in einem übergeordneten System nutzbar gemacht. Eine neue Generation kompakter Industrie-PCs wird von B&R auf der Hannover Messe 2018 erstmals präsentiert. Die Produktneuheit zeichnet sich durch eine hohe Performance aus. Zusätzlich bietet die neue Industrie-PC-Generation erweiterte Optionen, Anzeigegeräte anzuschließen. www.br-automation.com