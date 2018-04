Kuka baut China-Geschäft weiter aus

Die jeweiligen Gesellschafter der Gemeinschaftsunternehmen werden mit jeweils 50% an den Joint Ventures beteiligt sein. Das Joint Venture im Roboterbereich wird von Kuka kontrolliert. Das chinesische Automotive Geschäft verbleibt hingegen zu 100% bei Kuka. Mit diesen Gemeinschaftsunternehmen soll die Marktdurchdringung in China erheblich gesteigert und das China-Geschäft von Kuka weiter ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Aufbau der neuen Produktionsstätte im Technologiepark in Shunde (China) zu sehen; hier sollen zukünftig auch neue Produkte entstehen und in mehreren Ausbaustufen bis 2024 zusätzlich bis zu 75.000 Robotereinheiten pro Jahr (mit den bestehenden Kapazitäten damit insgesamt in China 100.000 Robotereinheiten pro Jahr) produziert werden. Der Aufsichtsrat der Kuka Aktiengesellschaft hat am 21. März 2018 der Gründung der Gemeinschaftsunternehmen und der Investition in den Technologiepark in Shunde zugestimmt.