In 10 Minuten mit der SPS in die Cloud

Zentraler Bestanteil jedes Projekts in der Automatisierung ist die SPS. Hier laufen alle Sensoren, Zustände und Berechnungen zusammen. Diese Daten müssen gut aufbereitet zum Benutzer gelangen. Eigentlich ganz einfach sollte man meinen. Nicht in der Praxis: Undurchsichtige Übertragungsprotokolle, komplizierte Engineeringwerkzeuge und aufwändige IT-Infrastrukturen machen aus einer kleinen Anforderung ein teures Großprojekt. Viel einfacher gelingt dies mit dem Cloud Portal AnyViz. Durch eine kostenlose Komponente verwandelt sich die SPS in ein IoT Gateway und verbindet sich selbstständig mit der Cloud. Schon sind alle freigegebenen Daten in der intuitiven Weboberfläche ersichtlich und können nach Belieben verwendet werden. Mit verschiedenen Anzeigeelementen ist eine Visualisierung mit nur wenigen Klicks erstellt. Im Handumdrehen sind Datenpunkte für die Aufzeichnung konfiguriert, sodass Analysen und Auswertungen ermöglicht werden. Auch an einer automatischen Überwachung der Datenpunkte fehlt es nicht. Ebenso einfach können Maschinen und Anlagen herstellerunabhängig über Standortgrenzen hinweg vernetzt werden (M2M). Denn mit der AnyViz-Cloud als zentraler Vermittlerin lassen sich die Datenpunkte nicht nur in die Cloud, sondern auch von einer Steuerung auf eine andere übertragen. Überall erreichbar Mobile first ist die Devise. Moderne Nutzer sind es gewohnt schnell von unterwegs das Bankkonto zu checken. Warum sollen diese nicht auch von unterwegs Maschinenkennzahlen, den Zustand der kommunalen Abwasseranlage oder die Verbräuche ihres Gebäudes einsehen können? Durch moderne Web-Technologie steht dem nichts im Wege. Egal ob Smartphone oder Tablet, egal ob Büro oder unterwegs, die Cloud ist stets verfügbar. Wie steht es mit der Sicherheit? Seriöse Online-Dienste, egal ob Online-Banking oder Cloud HMI verwenden lang erprobte Sicherheitsmechanismen und überprüfen diese zyklisch. Zudem muss zur Nutzung des Dienstes kein eingehender Port in der Firewall geöffnet werden. Ganz anders ist das bei den so oft eingesetzten VPN-Lösungen. Sollte hier der Zugang entwendet werden, hat man oft Zugriff auf das ganze private Netzwerk – mit allen zerstörerischen Möglichkeiten. Planbare Kosten Für das Cloud Portal fallen keinerlei Investitionskosten an. Je nach Nutzungsumfang wird nach einem transparenten Tarifmodell abgerechnet. Um eine stationäre Lösung zu schaffen müssen Hardware und Softwarelizenzen beschafft, sowie Arbeitsaufwendungen investiert werden, welche in einem endlichen Zeitraum abgeschrieben sind. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick auf die Konditionen. Denn viele Produkte sind an Wartungsverträge geknüpft und Hardware muss aufgrund von Alterung oder Defekt erneuert werden. Zudem beanspruchen Updates und Backups Zeit. Wer die laufenden Kosten planbar haben und Zeit sparen möchte, setzt auf eine Cloud Lösung mit Geo-redundanter Datensicherung und kostenlosem Support. Fazit Cloud HMI Lösungen wie AnyViz ermöglichen die Digitalisierung unkompliziert und kostengünstig, sodass auch kleine Betriebe, Gebäude oder Kommunen von den Chancen der Industrie 4.0 profitieren können. Automatisierungstechniker sparen Zeit und können sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. www.anyviz.de