Natürliche Weiterentwicklung

Sechs Jahre, drei Schichten ... Anlagen - Sechs Jahre, drei Schichten, Fünf-Sekunden-Takt, fehlerfrei - das waren stichwortartig die wichtigsten Anforderungen, die Peko Automation an eine Anlage gestellt hatte, auf der Magnetsysteme für Diesel-Einspritzanlagen gefertigt werden sollten. Realisiert worden ist das Projekt in Eigenregie unter tätiger Mithilfe von SMC, deren verschiedene Pneumatik-Module einige wichtige Rollen in der Anlage spielen.