Die sprechen alle IO-Link

Die zunehmende Komplexität von Anlagen und Systemen hat zu immer höheren Anforderungen an die Funktionalität und Parametrierbarkeit von Sensoren und Aktuatoren geführt. Um solche intelligenten Sensoren einfach, einheitlich und herstellerübergreifend kompatibel zu integrieren, wurde die Kommunikationsschnittstelle IO-Link geschaffen und 2013 als erste IO-Technologie weltweit nach IEC 61131-9 standardisiert. Erfolgsgeschichte Durch die Einfachheit und klaren Vorteile schrieb IO-Link seine Erfolgsgeschichte seitdem fort. Mit mehr als 5,3 Millionen Geräten im Jahr 2016 betrug das rasante Wachstum gut 47Prozent. Ebenso wie die Anzahl der Geräte steigt auch die Zahl der Firmen, die sich der IO-Link-Community anschließen. IO-Link ist dabei in Amerika und Asien ebenso vertreten wie in Europa. Die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation erfolgt über den bekannten Drei-Leiter-Anschluss von Sensoren und Aktuatoren über einfache ungeschirmte Leitungen und spart somit Installationskosten. IO-Link reduziert auch Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme und bietet Vorteile beim späteren Betrieb der Anlage.



Neben Prozess- und Diagnosedaten können auch Statusinformationen und Parameterdaten über IO-Link ausgetauscht werden. So kann eine automatische Parametrierung der IO-Link-Geräte durch die SPS erfolgen, was unter anderem den Austausch im Servicefall vereinfacht und die Downtime minimiert. Eine durchgängige Möglichkeit zur Diagnose, auch der Ferndiagnose bis auf die Feldebene macht den Betrieb kostengünstig, wartungsfreundlich und erhöht damit die Gesamtanlageneffektivität.



Die standardisierte bidirektionale Anbindung schafft Transparenz über den Zustand einer Anlage und lässt eine schnelle Änderung von Parameterwerten der angeschlossenen IO-Link-Geräte während des Betriebs zu. Somit wird eine flexiblere Nutzung von Produktionsanlagen möglich, um immer kundenindividuellere Produkte bei kleiner werdenden Losgrößen und hohem Automatisierungsgrad fertigen zu können.



Pepperl+Fuchs bietet ein umfangreiches Portfolio an IO-Link-Infrastrukturkomponenten und IO-Link-Devices. Das Ethernet-IO-Modul ICE1-8IOL-G60L-V1D mit integriertem IO-Link-Master ist multiprotokollfähig, ermöglicht eine web-basierte Konfiguration und verfügt über die gewohnte Qualität – in robustem Metallgehäuse – und industrietaugliche M12-Anschlüsse. Einfache binäre Sensoren finden weiterhin in hohen Stückzahlen Verwendung und lassen sich über IO-Hubs mit IO-Link-Schnittstelle, wie dem ICA-16DI-G60A-IO, von Pepperl+Fuchs einheitlich integrieren. Bis zu 16 Sensoren lassen sich so über nur einen IO-Link-Anschluss am IO-Link-Master einbinden.



