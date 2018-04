Vision zusammen mit Branche auf Wachstumskurs

»Die Branche ist nach wie vor auf Wachstumskurs. Allein in Deutschland ist die industrielle Bildverarbeitung 2017 um 18 Prozent gewachsen; in ganz Europa betrug das Umsatzwachstum im vergagenen Jahr zwischen 12 und 14 Prozent. Alle Prognosen deuten auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 2018 hin«, zeigt sich Florian Niethammer, Teamleiter bei der Messe Stuttgart, optimistisch. »Was die Branche zusätzlich beschäftigt sind die Megatrends Embedded Vision und Deep Learning.«





Zur Vision 2018 werden über 450 Aussteller erwartet. Schon jetzt haben sich mehr als 300 Unternehmen aus aller Welt angemeldet, darunter Marktführer wie Basler, Cognex, Isra Vision, MVTec, Teledyne Dalsa, Sony und Stemmer Imaging. Erstmals konnten unter anderem Connect Tech Inc. (Kanada), Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG (Deutschland), Genesi Elettronica S.R.L. (Italien) und Neadvance Machine Vision S.A. (Portugal) als Aussteller gewonnen werden.



www.messe-stuttgart.de/vision