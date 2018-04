Einfach nachgerüstet

Mehrseitiger Artikel:

Die Kubota Baumaschinen GmbH ist Teil des japanischen Kubota-Konzerns mit Hauptsitz in Osaka. Der Bereich Baumaschinen zählt zu deren tragenden Säulen und hat das Unternehmen zu einem weltweit führenden Hersteller im Bereich Kompaktbagger gemacht. Am pfälzischen Standort Zweibrücken produzierte Minibagger und Radlader sind für den europäischen, nordamerikanischen und australischen Markt bestimmt.



Die Anforderungen an die Fertigungsplaner sind hoch: Konti- nuierliche Erweiterungen der Fertigungskapazitäten erfordern ein schnelles Anpassen der Produktionslinien. »Um dieser Herausforderung zu begegnen, sind die beiden Fertigungslinien für die flexible Produktion und den schnellen Wechsel der Fahrzeugteile ausgelegt«, beschreibt Marco Ibarzabal, Mitarbeiter im Bereich Kaizen Engineering im Kubota-Werk Zweibrücken.



»Die Schlüsselkomponenten der Nutzfahrzeuge stellen wir selbst her. Das Spektrum reicht bei den Minibaggern von Raupenfahrwerken über Knickgelenke, Frontschilder und Ausleger bis hin zu den Stahlteilen und Fahrzeugverkleidungen«, so Ibarzabal. Bis vor wenigen Jahren war der Automatisierungsgrad in der Fertigung noch niedrig und viele Prozesse liefen manuell ab. Transparenz in der Produktion gab es deshalb nur eingeschränkt. Einzelne Anlagenteile entsprachen nicht mehr dem Stand der Technik, was die Firmenleitung zur Modernisierung der Fertigungslinien veranlasste.



»Mit dem Aufbau der Abteilung Kaizen Engineering begannen wir, die Anlagen mit Automatisierungstechnik nachzurüsten und einzelne Komponenten komplett zu erneuern. Steuerungen wurden ersetzt, neue Antriebe verbaut, Schaltschränke modernisiert und für die Visualisierung der Abläufe Touch-Panels installiert«, präzisiert Ibarzabal. Nicht ohne Stolz verweist er darauf, dass inzwischen komplette Fertigungslinien in Eigenregie entwickelt und gebaut werden.



IP-Adressen sind in Unternehmen meist nur begrenzt verfügbar. Auch bei Kubota führte die wachsende Fertigungsumgebung zu einer Limitierung. Für die Kaizen-Engineering-Abteilung bedeutete das, eine Alternative zu finden, um trotz des kontinuierlichen Ausbaus eine reibungslose Kommunikation sicherzustellen.



Dazu Ibarzabal: »Wir wollten eine Lösung, die unser Automatisierungsnetzwerk mittels Firewall und Virtual Private Network schützt und die Security-Konzepte für unsere Automatisierungssysteme unterstützt.« Dem Automatisierungsfachmann war es wichtig, dass die Lösung den gesicherten Zugriff auf alle Anlagen von einer zentralen Stelle aus erlaubt. Auch die Nutzerverwaltung und das Verbindungsmanagement sollte die neue Applikation effizient abdecken. Autorisierten Nutzern sollte es über gesicherte Verbindungen möglich sein, an den kommunikationsberechtigten Anlagen Abfragen und Änderungen durchzuführen, um beispielsweise festzustellen, ob die Produktion störungsfrei läuft.



