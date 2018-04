Gekonnt komponiert

Mehrseitiger Artikel:

Die Verbesserung der Oberflächenbearbeitung sowie kürzere Be- und Entladezeiten standen bei der Entwicklung der neuen Peter Wolters AC microLine 1000 mit Twin-Loader und Roboterzelle im Vordergrund.



Durch das neue Konzept bietet die Maschine eine höhere Flexibilität hinsichtlich der Werkstücke und des Durchsatzes und erfordert zudem weniger Stellfläche. Basis hierfür ist neben der neuen elektrischen Linearachse die innovative Ventiltechnik samt Druckreglern und Zylindern von Aventics, die in der gesamten AC-Baureihe und dem neuen Rundtakttisch eingesetzt werden.



Die extrem präzise Bearbeitung von Werkstücken mit maximal 320Millimetern Durchmesser und bis zu 100 Millimetern Dicke ist die Kernaufgabe der neuen doppelseitigen Batchbearbeitungsmaschine. Die Peter Wolters AC microLine1000 eignet sich aufgrund ihrer modularen Konstruktion für unterschiedliche Aufgaben, wie das Feinschleifen, Läppen, Honen und Polieren von Oberflächen.



»Wir setzen in allen Maschinen der AC-Baureihe Aventics-Komponenten ein und haben damit seit Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht«, betont Alexander Unger, projektverantwortlicher Ingenieur bei Lapmaster Wolters im Werk Rendsburg. »Abgestimmt auf das Konzept der jüngsten AC microLine 1000 haben wir zudem einen neuen Rundtakttisch entwickelt, der höchstmögliche Funktionalität und gleichzeitig Kompatibilität bietet. Das erreichen wir, indem wir den Twin-Loader mit Pneumatik von Aventics ausrüsten.«

Verkürzte Prozessdauer

Der neue Rundtakttisch ist Bestandteil eines High-Tech-Automatisierungskonzepts für künftige Aufgaben, das Lapmaster Wolters stetig vorantreibt. Die neue Be- und Entladeeinheit, mit der Werkstücke in die Läuferscheiben eingelegt werden, zielt auf eine verkürzte Prozessdauer. Möglich wird dies durch den Einsatz einer eigens konstruierten Be- und Entladeeinheit für das Läuferscheibenhandling.



»Die Be- und Entladeeinheit ist auf den vollautomatischen Betrieb ausgerichtet. Damit lassen sich sowohl Stufen als auch Geschwindigkeit der Taktung jederzeit präzise einstellen. Gleichzeitig trägt die Konstruktion zu kürzeren Austauschzeiten der Läuferscheibe bei«, erklärt Unger.



Für die Handhabung der Läuferscheiben kommen belastungsfähige Führungszylinder der Baureihe GPC sowie gewichtsoptimierte Normzylinder der Baureihe MNI zum Einsatz. Exakte Position und benötigte Verfahrzeit des MNI-Minizylinders werden anhand des analogen Wegmesssensors SM6 mit einer Messgenauigkeit von ±0,1 Millimetern abgefragt. Mithilfe dieses Sensors kann außerdem die Materialzuführung überprüft werden.

Die daraus resultierende vorausschauende Wartung ist ein weiteres bedeutendes Kriterium für die Wahl der Aventics-Komponenten, wie Unger bestätigt: »Deren besondere Features erhöhen deutlich die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit.«







