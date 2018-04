ME vertreibt Yokogawa-Produkte

Yokogawa ist bekannt für höchste Markenqualität und verbindet am Standort Herrsching bei München deutsche Ingenieurskunst mit bester japanischer Messtechnik aus eigener Produktion. Yokogawa ist schon seit 1956 auf dem deutschen Markt tätig und bietet unter anderem Lösungen für Qualitätssicherung, Prozessautomatisierung und Prozessmesstechnik, Energieeffizienz-Management, industrielle IT-Sicher-heit und Industrie 4.0. In der Messtechnik deckt Yokogawa zudem nahezu alle Anwendungen in der Leistungsmesstechnik sowie in der optischen, Spannungs- und Temperaturmesstechnik ab.



»In der Distributionspartnerschaft mit Meilhaus Electronic sehen wir eine große Chance, mit unseren Messgeräten neue Kundenkreise zu erreichen«, so Jörg Latzel, Manager Test & Measurement Sales bei Yokogawa. »Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.« Albert Meilhaus, Geschäftsführer der Meilhaus Electronic GmbH, ergänzt: »Wir sind überzeugt davon, dass durch unsere Kooperation sowohl beide Partner profitieren werden, aber in erster Linie natürlich auch unsere Kunden.«



www.meilhaus.de