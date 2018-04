Stark aufgestellt

Er bildet nun, zusammen mit Dr.-Ing. Wolfgang Pfeiffer und Dipl.-Kaufmann Martin Knörle, die Geschäftsleitung des global agierenden Spezialisten für Presskraftantriebe, Pressensysteme und Blechverbindungstechnologie. Dipl.-Ing Dietmar Weik blickt auf eine mehr als 20-jährige Tätigkeit in führenden Positionen zunächst bei einem Fluidtechnik- und später einem Sensorik-Hersteller zurück. Mit seinem großen Erfahrungsschatz, vor allem in den Fachbereichen Vertrieb, Produktmanagement und Marketing, ergänzt er die Geschäftsleitung von Tox Pressotechnik optimal. Der nach wie vor im Familienbesitz befindliche Mittelständler Tox Pressotechnik hat neben eigenen Produktionsstätten in Deutschland, China, USA, Indien und Brasilien 18 Niederlassungen und 20 Vertriebsstützpunkte weltweit. Tox Pressotechnik versteht sich als Partner der Automobilindustrie und anderer Branchen und liefert seine Systemlösungen und Komponenten an Kunden in der ganzen Welt. Im deutschen Mutterhaus in Weingarten sind aktuell über 500 und in der gesamten Gruppe mehr als 1.300 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. www.tox-de.com