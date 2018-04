Industrie trifft Ergonomie

Ergonomie erhält nicht nur die Gesundheit von Mitarbeitern, sondern impliziert auch eine optimale Leistungsfähigkeit. Sie besitzt damit eine direkte Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit im Unternehmen, da die Produktivität gesteigert, die Fehlerquote minimiert und krankheitsbedingte Ausfälle reduziert werden können. Die Bernstein AG legt daher, neben der einwandfreien Funktionalität seiner Lösungen, bei der Entwicklung von Neuprodukten besonderes Augenmerk auf die Ergonomie nach DIN ISO 33402-2. „Unsere Tragsysteme wie etwa das CS-4000 neXt, das wir dieses Jahr auf unserem Stand zeigen, erleichtern das Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen. Wir gestalten es ebenso flexibel wie individuell“, erläutert Kerstin Zahn, Projekt- und Branchenmanagerin der Bernstein AG. Davon können sich Messebesucher in Hannover selbst überzeugen: Ausprobieren können sie auf dem Stand des Unternehmens beispielsweise die Tastaturablage an der Standsäule CS-4000 neXt. Die ebenfalls in Hannover zu sehende Dreh-/Neigungskupplung für die CS-3000 und CS-3000 neXt Tragsystem-Familien ermöglicht beispielsweise den Anschluss von Visualisierungen oder IPCs. „Stehen, Drehen, Winkeln, Neigen oder Hängen: Bernstein bietet für jede Anforderung seiner Kunden die passende und vor allem individuelle Lösung“, fasst Kerstin Zahn die Leistung zusammen. www.bernstein.eu