Digitalisierung und Vernetzung im Fokus

In einer interaktiven Präsentation zeigen die Schweißspezialisten eine vollständig vernetzte Roboteranlage. Egal ob individuelle Bauteilmarkierung, Offline-Programmierung, 3-D-Vermessung, automatische Betriebs- und Produktionsdaten-überwachung, Fernwartung und viele mehr – CLOOS bietet vielfältige Lösungen rund um Industrie 4.0 in der Schweißtechnik. "Auf der Messe zeigen wir, dass in unseren Schweißanlagen heute schon Werkzeugträger, Roboter, Stromquellen und übergeordnete Steuerungen erfolgreich miteinander kommunizieren", erklärt Cloos -Geschäftsführer Sieghard Thomas. Dabei liegt die Stärke des Traditionsunternehmens, das im nächsten Jahr bereits das 100-jährige Firmenjubiläum feiert, in der breit angelegten Kompetenz. "Angefangen von der Schweißtechnik über die Robotermechanik und -steuerung bis hin zu Positionierern, Software und Sensorik, bei Cloos kommt alles aus einer Hand", betont Thomas. Cloos präsentiert unter anderem die neue Steuerschrankgeneration Qirox Controller QC 2. Die Robotersteuerung QIROX-Controller ist speziell auf die Anforderungen der Schweißtechnik ausgerichtet und bietet eine optimale Mensch-Maschine-Schnittstelle. Zu den weiteren Highlights gehören das neue Betriebssystem Qirox Operating System (QOS) mit der neuen Technologieschnittstelle Qirox Technology Interface (QTI) und der neuen Bediensoftware Qirox QWP. Diese ermöglichen eine noch benutzerfreundlichere, intuitive Bedienung, eine deutliche Reduzierung der Programmierzeiten sowie eine besonders dynamische Bewegung der Roboter für eine effiziente Schweißfertigung. www.cloos.de