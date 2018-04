zurück

Großer Auftritt – ganz kompakt

Rund 2.000 Gäste feierten am 9. März in München die Vergabe der internationalen „iF Design Awards“ in München. Unter den Preisträgern 2018 ist auch Yaskawa: Die Kompaktsteuerung Micro PLC wurde mit dem begehrten Designpreis ausgezeichnet.