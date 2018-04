Doppelspitze

Vor seinem Engagement für ODU war Denis Giba bei einem Sensorenhersteller für den Vertrieb Europa zuständig. Davor war er 19 Jahre bei einem großen Familienunternehmen in der Elektronikindustrie in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen tätig, zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb & Marketing. Während seiner Tätigkeit arbeitete Denis Giba mehrere Jahre in den USA und hatte zudem die Vertriebs-verantwortung für Asien inne. Denis Giba tritt somit die Nachfolge von Dr. Joachim Belz an. Die Verstärkung der Spitze ist laut Geschäftsführer Dr. Kurt Woelfl ein wichtiger und konsequenter Schritt für die weitere Entwicklung von ODU zu einem erfolgreichen internationalen Unternehmen. „Wir wollen zielgerichtet und zukunftsweisend weiter wachsen. Dazu brauchen wir erstklassiges Personal, auf allen Ebenen und in allen Bereichen weltweit“, sagt Dr. Woelfl und freut sich über die Verstärkung. www.odu.de