Die reale Industrie 4.0

Im Bereich der Automatisierungstechnik bietet SEW-Eurodrive mit dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C Lösungen, um auch komplexe Arbeits- und Bewegungsabläufe durchgängig zu steuern und zu bewegen. Mit zahlreichen Erweiterungen des Baukastens, sowohl in Soft- wie in der Hardware, überzeugt MOVI-C mit der Durchgängigkeit und einem intuitiven Bedienkonzept. Neuerungen für die smarte Fertigung und Logistik finden sich auch in den klassischen Segmenten. Mit den neuen DRN.-Motoren mit Leistungen kleiner 0,55 kW, welche natürlich zukunftsorientiert gestaltet wurden und damit die künftigen, verschärften Energierichtlinien erfüllen, bietet SEW-Eurodrive hier die passenden Motoren für zukunfts- und investitionssichere Anlagen. Für besondere Aufgaben, gerade in der Lebensmittelverarbeitung hat SEW-Eurodrive eine wesentliche Neuerung dabei. Das neue XCO-Antriebspaket ist ein Oberflächenschutz für Getriebe und den Aseptic Motor der Baureihe DAS. Die Schutzart des Motors ist mit IP69K für die tägliche Reinigung unter hohem Druck geeignet. Die Abtriebswelle sowie Verbindungs- und Verschlussschrauben werden aus Edelstahl gefertigt, ebenso das Entlüftungsventil, die Druckausgleichsmembran am Klemmenkasten und das Typschild. www.sew-eurodrive.de