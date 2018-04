Sicher unter Strom

Das System besticht mit zahlreichen Neuheiten, die eine sichere intuitive Bedienung sowie eine zuverlässige Stromübertragung selbst unter extremen Umgebungsbedingungen erlauben. Das neue 16BL-Steckverbindersystem ist für hohe Leistungen bis zu 630 A und für einen Temperaturbereich von -40 bis +120° C ausgelegt. Die Komponenten sind robust, salznebelbeständig und wasserdicht in Schutzart IP65, IP68 und IP69 ausgeführt. Für einen zuverlässigen Anschluss sorgen das neue 45° Bajonettverriegelungssystem sowie die Crimp- und wiederverwendbaren AxiClamp-Kabelanschlüsse. Die farbige und mechanische Kodierung ermöglicht eine schnelle und intuitive Identifizierung und verwechslungsfreies Stecken im Feld. Ein an der Einbaudose integrierter Mikroschalter signalisiert dem Anwender die gesteckte Verbindung und lässt sich zudem unter Erfüllung der IEC 61984 Anforderungen in eine Sicherheitsschaltung zur Maschinenfreigabe integrieren. Zum Anwenderschutz sind die Steckverbinder im ungesteckten Zustand berührungsgeschützt in Schutzart IP2X ausgeführt. Die bewährte MULTILAM-Technologie gewährleistet neben hohen Steckzyklen (bis 5.000 je nach Einsatzbedingungen) eine konstant hohe Kontaktqualität mit gleichbleibend niedrigen Übergangswiderständen über die ganze Lebensdauer. Hannover Messe, Halle 17, Stand C13 www.staubli.com/electrical