Leuchtstarke Signalbotschafter

Mit leistungsfähigen Power-LEDs sind die neuen LED-Maschinenbeleuchtungen MB-RGBW (weiß/farbig) und die Signalbeleuchtungen SB-RGB (farbig) besonders gut erkenn- und ablesbar. Vorinstallierte Farbsets machen die energiesparenden, widerstandsfähigen und arbeitsplatzkonformen Geräte (IP 67) „out-of-the-box“ einsetzbar. Das Besondere: Die integrierte IO-Link Funktionalität erlaubt freies und einfaches Parametrieren der Licht-farben. Anwender erhalten ein deutliches Plus an Ausdrucksmöglichkeiten – bei gleichzeitig einfacherer Instandhaltung und sinkenden Lagerhaltungskosten. Die leuchtstarke Maschinenbeleuchtung MB-RGBW verknüpft die normenkonforme, weiße Lichtqualität bekannter di-soric Beleuchtungen mit der Fähigkeit, über ein frei parametrierbares RGB-Element zusätzlich farbige Maschinen-Statusanzeigen auszugeben. Gemäß DIN EN 12464-1 sorgt die hohe Farbwiedergabequalität für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz. Konventionell ist das Gerät aus dem Stand auch ohne Nutzung der IO-Link Funktion schnell integrierbar. Wer auf weiße Lichtfarbe in höchster Qualität verzichten kann, greift zur rein farbigen, beliebig individualisierbaren Signalbeleuchtung SB-RGB: Mit leistungsstarken Power-LEDs zeigt die vollflächige RGB-Beleuchtung den Status von Maschinen oder Maschinensegmenten in höchster Farbbrillanz weithin sichtbar an. Mit ihrem intelligenten Thermomanagement gewährleisten beide Typen eine lange Lebensdauer. www.di-soric.com