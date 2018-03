Filterbau geht blitzschnell

In diesem Fall werden durch die Anlage MBB211627 zunächst immer die Zubehörteile für zwei Filter mit den Außenmaßen 20 mal 14 Zentimeter in Blistern parallel aufeinandergeschichtet. Die Größe der Filter und die Abstände der Blechrahmen hängen von der Viskosität des zu reinigenden Mediums und davon ab, wie dicht der Filter sein muss. Über die SPS-Steuerung S7-1500 lassen sich Chargenanzahl und die jeweilige Variante anwählen. Dafür wurde ein 19 Zoll großes Komfort-Touchpanel an einem Kragarm fest montiert, damit die optimale Zugänglichkeit stets gegeben ist. Für die Produktion der Filtermodule ist der Scara-Roboter XG1000 vom Typ Omron-Yamaha im Einsatz, der über eine Reichweite von 1000 Millimeter verfügt und eine maximale Traglast von 20 Kilogramm hat. Die MBB211627 ist bereits die dritte Anlage ihrer Art. Entsprechend konnte die Konstruktionszeit auf sieben Monate verkürzt werden. Ihr Vorgängermodell wurde hinsichtlich der Zugänglichkeit und einer deutlich höheren Leistung verbessert. Außerdem konnte die Stellfläche der Anlage, ohne die Transportbänder gerechnet, platzsparend auf 15 Quadratmeter verkleinert werden. Die autarke Laufzeit wurde auf 15 Minuten erhöht. www.MartinMechanic.com