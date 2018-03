Robust, präzise und (fast) geräuschlos

Leantechnik hat seine bewährte lifgo-Zahnstangengetriebe-Serie um eine neue Baureihe ergänzt: Die lifgo SVZ zeichnen sich durch eine hohe Laufruhe aus und arbeiten ebenso robust und präzise wie die Standard-lifgo-Getriebe. Die neue Baureihe ist in den drei Größen lifgo SVZ 5.1, 5.3 und 5.4 erhältlich, mit Hubkräften von 3.400, 14.400 und 22.600 N. Die lifgo SVZ-Getriebe werden in vier unterschiedlichen Ausführungen gefertigt: Das lifgo SVZ ist ein extrem belastbares Getriebe und erreicht auch bei hohen Geschwindigkeiten eine hohe Synchronität, das lifgo linear SVZ eignet sich besonders für lange Hub- und Verfahrwege, das lifgo doppel SVZ wurde für Greif- und Zentrierbewegungen konstruiert und das lifgo linear doppel SVZ für Greif- und Zentrierbewegungen bei Anwendungen mit langen Verfahrwegen. Nicht nur im Hinblick auf die Präzision, auch in punkto Hubgeschwindigkeit stehen die neuen lifgo SVZ-Getriebe mit Schrägverzahnung den herkömmlichen lifgos in nichts nach: Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 3 m/s bei Beschleunigungen von 50 m/s2. Wie alle anderen Zahnstangengetriebe von Leantechnik sind die lifgo SVZ einzeln und als komplett montiertes, einsatzbereites leantranspo-Positionier- und Handlingsystem erhältlich. Erste Anwender setzen das neue Getriebe bereits erfolgreich ein: So sorgt ein lifgo SVZ-Zahnstangengetriebe beispielsweise in der Miniaturwelt „Gulliver’s Gate“ am New Yorker Times Square dafür, dass die an einer Führung laufenden Flugzeuge auf dem Modellflughafen ohne wahrnehmbare Geräuschkulisse „abheben“. www.leantechnik.com